Ellen DeGeneres agressée sexuellement par son beau-père : sa mère répond...

Invitée dans l'émission de David Letterman, My Next Guest Needs No Introduction (Netflix), Ellen DeGeneres (61 ans) a fait des révélations bouleversantes. La star de télévision et épouse de l'actrice Portia de Rossi a expliqué que l'un de ses beaux-pères avait abusé d'elle.

Ellen avait 16 ans à peine quand sa mère, Betty DeGeneres, sortait avec un "sale type". Profitant de la maladie de Betty, qui souffrait alors d'un cancer du sein, cet homme a agressé sexuellement la future star. "Un jour que ma mère était sortie en ville, il m'a dit qu'il avait senti une tumeur dans son sein et qu'il avait besoin de toucher les miens. Je m'en veux, car je n'ai rien fait, j'étais trop faible pour l'affronter." Plus tard, elle parvient à se confier à sa mère qui ne la croit pas tout de suite. L'intéressée, âgée aujourd'hui de 89 ans, a tenu à prendre la parole à son tour.

Dans un communiqué publié par CBS News, Betty DeGeneres fait savoir : "Je sais que l'une des choses les plus dures après une agression sexuelle est de parler. J'aime ma fille et j'aurai aimé avoir la capacité de l'entendre quand elle m'a dit ce qui est arrivé. Je vis avec ce regret et je ne le souhaite à aucun parent. Si une personne dans votre vie à le courage de parler, s'il vous plaît croyez-la."

À David Letterman, Elle DeGeneres raconte que sa mère a fini par comprendre et a demandé le divorce. "Nous, les femmes, nous pensons que nous ne valons rien ou alors nous avons peur de faire entendre notre voix pour dire non, insiste Ellen. Quand je vois quelqu'un prendre la parole, surtout à notre époque, cela me rend folle de rage de constater que les victimes sont toujours remises en doute parce que nous n'inventons pas ce qui nous arrive."