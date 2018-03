Ellen DeGeneres : La mort de sa chérie, à 21 ans, a déclenché sa carrière...

Si elle est aujourd'hui une femme comblée auprès de son épouse Portia de Rossi, la populaire animatrice télé américaine Ellen DeGeneres a toutefois connu une précédente histoire de coeur qui s'est terminée de manière tragique...

Dans l'émission Armchair Expert, Ellen DeGeneres a raconté qu'il y a quarante ans, sa petite-amie de l'époque est morte dans un accident de voiture. "Mon amoureuse a été tuée dans un accident de la route quand j'avais 20 ans. Je n'étais pas encore dans le monde de l'humour, je crois bien que j'étais serveuse quelque part à cette période où je vivais avec elle. Quand elle a été tuée, je ne pouvais plus me permettre de vivre là nous étions. J'ai déménagé dans un tout petit appartement en sous-sol. Je dormais un matelas posé au sol qui était infecté de puces et je me disais : 'Pourquoi est-ce que cette magnifique fille de 21 ans s'en est allée et que ces puces, elles, sont bien vivantes ?", a-t-elle raconté.

Ellen DeGeneres a poursuivi en expliquant l'origine de ses débuts sur scène, avec son stand up Phone Call to God, découvert dans The Tonight Show Starring Johnny Carson dès 1986. "Je me disais alors que ce serait incroyable de pouvoir dérocher le téléphone et passer un coup de fil à Dieu et lui poser des questions et avoir des réponses. Alors j'ai commencé à écrire. Ça a commencé à prendre forme. J'ai tout écrit. Quand j'ai fini, j'ai lu et je me suis dit : 'Oh mon Dieu, c'est hilarant", a-t-elle relaté.

Thomas Montet