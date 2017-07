Ellen Page menacée de mort : "Je vais la kidnapper et l'égorger..."

Ellen Page est la dernière célébrité visée par les attaques virtuelles d'un détraqué. Selon le site TMZ, l'actrice de 30 ans a effectivement reçu des menaces de mort sur son compte Instagram au cours des récentes semaines. Une enquête a été ouverte et le suspect est désormais activement recherché par la police.

Dans ses messages, le corbeau s'est notamment défoulé sur la jeune femme en la traitant de "Canadienne menteuse et moins que rien" et "de sa**pe d'actrice" qui doit "mourir entre [s]es mains". Dans une autre publication, le déséquilibré prévient : "Je vais trouver Ellen et la kidnapper et l'égorger et montrer son exécution à tout le monde sur Instagram." Pas franchement rassurant.

Un mandat de perquisition a été obtenu par les enquêteurs afin de pouvoir tracer l'adresse IP du compte Instagram d'où proviennent les menaces. Pour le moment, aucune arrestation n'a été faite.

Connue mondialement pour avoir joué dans les films Hard Candy (2005), X-Men : L'Affrontement final (2006), Juno (2007) ou bien encore Inception (2010), Ellen Page a été aperçue le 12 juillet 2017 par les photographes lors d'une sortie dans les rues de West Hollywood. Une promenade remarquée lors de laquelle la jolie brune s'est affichée pour la première fois avec sa nouvelle petite amie, Emma Portner (21 ans), une danseuse de Broadway. Il y a quelques mois, Ellen Page fréquentait encore l'artiste Samantha Thomas (37 ans), avec laquelle elle avait officialisé sa relation en 2015.