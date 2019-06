Ellen Page : Nue avec sa femme Emma pour le mois des fiertés

Ellen Page célèbre comme il se doit le mois des fiertés ! La célèbre actrice américaine a publié une photo d'elle posant nue, dans les bras de son épouse, la danseuse et chorégraphe Emma Portner, elle aussi dénudée. Une superbe image des deux femmes qui s'apprêtent à échanger un baiser, capturée en noir et blanc. "Joyeux mois des fiertés ! Je vous envoie de l'amour", a commenté Ellen Page, ajoutant un emoji arc-en-ciel. Une publication, qui montre bien la complicité et la tendresse qui s'est installée entre les deux jeunes femmes, plébiscitée par plus de 440 000 adorateurs.

Le 8 janvier 2019, Ellen Page et Emma Portner fêtaient leur premier anniversaire de mariage. Une union qui avait été célébrée en toute discrétion après seulement quelques mois de relation. "Je suis au-delà de la reconnaissance envers tous ceux qui se sont battus pour que nous soyons femme et femme. J'aime cet être humain magique. Je suis vraiment chanceuse", avait déclaré l'actrice de To Rome with Love. Les deux femmes semblent avoir été victimes d'un véritable coup de foudre, multipliant les adorables publications d'elles deux sur Instagram.

Très engagée dans la cause LGBTQ+, Ellen Page avait fait son coming out en 2014, lors d'une conférence de l'ONG Human Rights Campaign. "Je suis ici aujourd'hui parce que je suis gay. Peut-être que je peux changer les choses, aider les autres à avoir des moments plus heureux. Je le fais aussi égoïstement : je suis fatiguée de me cacher et de mentir par omission. J'ai souffert pendant des années parce que j'avais peur de faire mon coming out. Mon esprit a souffert, ma santé mentale et mes relations en ont pâti. Nous méritons de faire l'expérience de l'amour pleinement et de façon équitable, sans honte ni compromis", avait-elle déclaré. On lui souhaite encore beaucoup de bonheur.