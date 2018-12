Ellen Pompeo amie avec Patrick Dempsey ? "On ne s'est pas parlé depuis..."

Beaucoup de larmes ont coulé lorsque Patrick Dempsey, alias le docteur Derek Shepherd, a quitté Grey's Anatomy en 2015, après plus de dix ans dans la série médicale à succès de Shonda Rhimes. L'acteur américain de 52 ans a marqué à jamais l'histoire du petit écran grâce à sa relation avec Meredith Grey incarnée par Ellen Pompeo.

De passage dans l'émission Red Talk Table animée par Jada Pinkett Smith le 10 décembre 2018, la star américaine de 49 ans n'a pas pu échapper à une question sur Patrick Dempsey. L'actrice télé la mieux payée au monde a ainsi révélé ne plus être en contact avec celui avec qui elle a pourtant tant partagé. "Nous ne nous sommes pas parlé depuis qu'il a quitté la série... Je n'ai aucune animosité envers lui", a-t-elle confié. Bien qu'Ellen Pompeo n'ait plus de nouvelles de son ancien partenaire de tournage, qui a été viré et qu'elle a taclé par le passé, elle s'est montrée cette fois-ci très flatteuse à son égard : "C'est un acteur merveilleux et il a fait la meilleure télé que nous puissions faire ensemble. C'est un homme talentueux. Il a fait onze années merveilleuses."

Pour l'actrice, cette coupure s'avère souvent nécessaire lorsqu'un acteur a longtemps joué le même rôle comme c'est le cas pour Patrick Dempsey. "Quand les gens quittent la série, ils ont besoin de se trouver, savoir ce qu'ils sont sans, parce qu'elle prend tant de place", a partagé celle qui interprète depuis bientôt quinze ans Meredith Grey.

Partagé entre sa passion des sports automobiles et la comédie, Partrick Dempsey a trouvé son équilibre. Le beau gosse aux cheveux poivre et sel est notamment le héros de La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, diffusée depuis novembre dernier sur TF1.