Ellen Pompeo, cash : "Je me suis mal comportée sur Grey's Anatomy"

D'ordinaire, les stars font tout pour éviter d'avoir mauvaise réputation et se gardent bien de révéler l'envers du décor alors autant dire que l'interview fleuve qu'Ellen Pompeo, star de la série médicale à succès Grey's Anatomy, a accordé à The Hollywood Reporter, détonne ! La comédienne américaine y confesse sans détour son salaire et qu'elle s'est mal comportée sur le plateau de tournage...

J'ai besoin de sentir que je suis impliquée

Payée pas moins de 20 millions de dollars (575 000 dollars par épisode), faisant d'elle l'actrice de télé la mieux rémunérée pour une série dramatique en prime time, Ellen Pompeo n'a plus vraiment à s'en faire pour l'argent. D'ailleurs, elle est désormais co-productrice de la série (qui en est à sa 14e saison) et a signé pour deux saisons supplémentaires, pas encore officiellement commandées par la chaîne ABC. "Ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir Shonda [Rhimes, la créatrice, ndlr] et j'ai dit : 'Si tu t'engages avec Netflix et que tu veux laisser tomber la série, ça me va. Mais si tu veux continuer, j'ai besoin de me sentir incitée à rester aussi. J'ai besoin de sentir que je suis impliquée et que je possède cette série", confesse l'actrice.

Je ne vais pas avoir de seconde vie comme actrice

Ellen Pompeo ajoute que cet argent lui donne du pouvoir, l'assurance d'une vie confortable quand les choses iront moins bien et que cela lui permet de faire autre chose à côté, comme de la production, car elle sait qu'avec la série, elle n'a le temps pour aucun autre projet comme actrice et que cela la frustre. "Je ne vais pas avoir de seconde vie comme actrice de cinéma. Merde, je suis pas Julia Roberts quoi", dit-elle. La star, interprète du personnage principal, celui de Meredith Grey, relate aussi avoir paniqué lorsque son agent lui avait proposé de jouer dans Grey's Anatomy car elle voulait poursuivre sa carrière au cinéma et ne pas se retrouver "coincée pendant cinq ans dans une série médicale". Toutefois, face au succès, et alors que ses revenus ne faisaient que grimper, Ellen Pompeo a fini par rester.

Je reproduisais ce que je voyais

L'actrice confie quand même que sur le plateau de tournage, elle n'a pas toujours été bonne camarade. "De l'extérieur, nous présentions l'image d'une énorme réussite mais il y a eu du tumulte sur la série : de la rivalité, de la compétition. Cela a commencé avec des acteurs qui se comportaient mal et puis des producteurs qui en faisaient de même. Et, au passage, je suis aussi coupable (...) Je me suis moi aussi mal comportée. Je reproduisais ce que je voyais. Je ne suis pas parfaite. Mais maintenant j'entends d'autres histoires sur d'autres séries, pas forcément du même acabit, mais ce qui se passe dans le monde de la télé, c'est que c'est très mondain et les heures s'enchaînent. Ce n'est pas forcément le lieu le plus créatif alors les acteurs deviennent frustrés et se mettent en colère", a-t-elle expliqué.

Thomas Montet