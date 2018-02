Ellen Pompeo (Grey's Anatomy) et ses trois enfants : Sortie gourmande en famille

Que fait l'actrice qui incarne Meredith Grey en dehors des tournages ? Elle profite de moments détente en famille ! Le dernier en date a eu lieu ce week-end. Sous le soleil de Los Angeles, Ellen Pompeo et ses enfants Stella, Sienna et Eli ont fait la rencontre d'adorables chevaux...

La joyeuse bande a été surprise samedi 24 février. Ellen Pompeo et ses trois bambins âgés de 6 ans, 3 ans et 14 mois ont passé leur après-midi à L.A. L'héroïne de la série Grey's Anatomy, au volant de son 4*4 Audi Q7, a emmené sa petite famille déjeuner au restaurant Joan's on Third. Un repas suivi d'une visite dans un centre équestre.

Ellen Pompeo a enregistré une vidéo de ces instants passés auprès de chevaux. Un clip en slow motion qui a plu à ses près de 5 millions d'abonnés Instagram.