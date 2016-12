Ellen Pompeo (Grey's Anatomy), maman en secret pour la 3e fois, présente bébé

Ellen Pompeo, alias Meredith Grey dans la série médicale à succès Grey's Anatomy, mérite bien sa réputation de cachottière ! La star de 47 ans, repérée en promenade avec sa fille aînée, son mari et un mystérieux bébé, a donc bien accueilli un troisième enfant dans sa vie !

Si l'actrice américaine n'a rien dit de l'arrivée d'un bébé dans sa vie, sa promenade en famille, au cours de laquelle son mari Chris Ivery avait été repéré avec un nouveau-né confortablement installé sur son torse, mercredi 28 décembre 2016 à Los Angeles, a fini par la pousser à s'exprimer. Ellen Pompeo a ainsi posté un cliché de son époux et du bébé, un petit garçon, sur son compte Instagram. "Eli Christopher. Chris Ivery a pris un coup derrière la tête... J'ai un nouveau gars", a-t-elle écrit. Une heureuse nouvelle confirmée par son représentant à People. En revanche, on ne sait pas si le bébé a été adopté ou est né par mère-porteuse. Il est certain que la star ne l'a pas porté puisqu'elle n'a jamais affiché le moindre ventre rond au cours des derniers mois.

Ellen Pompeo et son mari son déjà les parents de Stella (7 ans) et Sienna (2 ans).