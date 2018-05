Ellen Pompeo (Grey's Anatomy) : Ses révélations sur le départ d'April et Arizona

Dans une nouvelle interview accordée à Entertainment Tonight ce 1er mai 2018, Ellen Pompeo s'est exprimée sur le départ annoncé de deux personnages iconiques de Grey's Anatomy, Arizona Robbins et April Kepner. L'occasion pour la comédienne de 48 ans de raconter les derniers jours de tournage ou même de rassurer les fans de la série sur une fin de saison tragique.

"Ma première réaction à été 'Quoi ? De quoi tu parles ? Pourquoi ?', confie l'interprète de Meredith Grey. Puis tu passes par différents stades de deuil. C'est dur pour elles et c'est dur pour nous. C'est dur pour le scénariste qui a dû faire un choix, qui a dû prendre une décision créative." Ellen Pompeo, Jessica Capshaw (Arizona) et Sarah Drew (April) se séparent ainsi après dix ans de collaboration. Une nouvelle étape difficile que l'actrice tente de gérer en pensant avant tout à ses partenaires : "Il nous faut essayer de soutenir les filles. Ce n'est facile pour personne, mais je ne veux pas ramener ça à moi. Ça les concerne et j'essaie juste d'être aussi présente que je le peux pour chacune."

L'actrice se souvient également des derniers jours de tournage : "Tout est une dernière, vous voyez ? C'est la dernière fois qu'elles vont faire ceci, la dernière fois qu'elles feront cela. La dernière fois qu'on va répéter. C'est très émouvant."

Si tu es gentil, tu meurs gentiment

Mais que les fans se rassurent, aucune mort tragique n'est à prévoir pour le départ des deux personnages. "Tu te fais tuer seulement si tu as un mauvais comportement. Si tu es un gentil acteur, tu meurs gentiment", explique-t-elle non sans humour. Sans entrer dans les détails, Ellen Pompeo laisse également entendre que leur départ pourrait être comparable à celui de Sandra Oh, dont le personnage de Cristina Yang a quitté la série à la fin de la saison 10. "Elle est partie de la façon la plus incroyable. Elle savait qu'elle ne voulait faire que dix saisons et on ne peut faire plus élégant que Sandra Oh."

Pour ce qui est de la fin de la saison 14 en revanche, préparez la traditionnelle boîte de mouchoirs. Dans le dernier épisode qui sera diffusé aux États-Unis le 17 mai 2018, Ellen Pompeo promet une fin "à la Grey's" : "Ça va être dévastateur. Puis on va vous sortir de votre désespoir et vous faire sourire." Nous voilà prévenus.