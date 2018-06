Ellen Pompeo : Ses révélations surprenantes sur la fin de Grey's Anatomy !

Depuis 2005, les téléspectateurs se passionnent pour les aventures des internes et des médecins de Grey's Anatomy. La série américaine, qui compte actuellement 14 saisons, est devenue incontournable. Si la saison 15 sera diffusée à la rentrée sur ABC, Ellen Pompeo vient de faire une révélation étonnante qui risque de décevoir les fans.

C'est lors d'une interview accordée au magazine Us Weekly que l'interprète de Meredith Grey a annoncé la fin prochaine de Grey's Anatomy : "Bien sûr, il y aura une fin et on s'en approche. C'est une décision que Shonda Rhimes et moi prendrons ensemble." Ellen Pompeo se prépare donc déjà à dire au revoir à la série qui l'a rendue célèbre. Que les inconditionnels se rassurent, l'arrêt de Grey's Anatomy n'est pas encore d'actualité. Surviendra-t-elle à l'issue de la saison 15 ? Seul l'avenir nous le dira !

Visiblement peu contrariée par l'éventuel arrêt de Grey's Anatomy, Ellen Pompeo aimerait se consacrer à 100% à sa vie de famille. "Je veux être encore plus impliquée dans la vie de mes enfants à mesure qu'ils grandissent et ils ont, de plus en plus, besoin de moi", a-t-elle déclaré. Marié à Chris Ivery depuis 2007, l'actrice de 48 ans est l'heureuse maman de trois enfants, Stella Luna (née en 2009), Sienna May et Eli Christopher – les deux derniers étant nés d'une mère porteuse en 2014 et en 2016.

Pour rappel, TF1 diffuse les deux derniers épisodes de la saison 14 de Grey's Anatomy ce mercredi 13 juin dès 21h.