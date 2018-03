Ellen Pompeo très décolletée devant Paris Jackson et Miley Cyrus glamour

Comme de coutume, les stars avaient rendez-vous à la soirée Vanity Fair Oscar Party, donnée en marge de la 90e cérémonie des Oscars, au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, à Beverly Hills, le 4 mars 2018.

Le photocall de l'incontournable soirée a encore vu défiler un impressionnant parterre de stars ! On a vu : Ellen Pompeo, à tomber dans une combinaison signée Azzaro très décolletée et perchée sur des escarpins Christian Louboutin, Paris Jackson dans une robe étrange de chez Versace, Monica Lewinsky, Gal Gadot, Ricky Martin, Salma Hayek et son mari Miley Cyrus et son amoureux Chris Hemsworth, Heidi Klum, Kendall Jenner, Emma Waston (qui a montré un nouveau tatouage mal orthographié) ou encore Nick Offerman et sa femme Megan Mullally, Matt Bomer et son mari Simon Halls, Amy Adams, Sarah Paulson et sa compagne Holland Taylor, Shonda Rhimes, Halle Berry, Elizabeth Banks, Kate Bosworth et son mari Michael Polish, Leslie Bibb et son compagnon Sam Rockwell (Oscar du meilleur second rôle pour le film 3 Billboards), Mary J. Blige, Lupita Nyong'o, Margot Robbie, Naomi Cambell...

Cette nouvelle édition des Oscars a vu triompher La forme de l'eau et 3 Billboards.

Thomas Montet