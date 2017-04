Ellie Goulding à nouveau en couple, avec un séduisant sportif

A peine séparée et déjà recasée ? Alors qu'Ellie Goulding mettait récemment fin à sa prétendue relation amoureuse avec le judoka Bobby Rich le mois dernier, la voilà déjà dans les bras d'un autre ! La jolie chanteuse britannique à qui l'on doit le tube Love Me Like You Do a en effet été aperçue bras dessus bras dessous le 28 mars dans les rues de New York City avec un nouveau charmant jeune homme, le sportif Caspar Jopling, membre de l'équipe nationale britannique d'aviron.

Les rumeurs d'une idylle avaient débuté la semaine dernière quand les deux tourtereaux ont passé une soirée ensemble dans un bar karaoké. La rumeur semble donc bel et bien confirmée quand on voit à quel point la jeune femme est sous le charme du bel apollon, tout sourire dans les rues de Manhattan.

A tout juste 30 ans, c'est peut être enfin le bon pour Ellie, qui a connu de nombreuses déceptions sentimentales. La belle blonde a qui l'on prête de nombreuses aventures - avec Ed Sheeran, Niall Horan des One Direction et même le prince Harry - sort en effet d'une relation chaotique de 4 ans avec Dougie Poynter, charmant musicien britannique. Le couple n'a cessé de 2013 à 2016 de se séparer et de se rabibocher pour finalement se quitter définitivement en février de l'année dernière.

Espérons que cette nouvelle histoire d'amour donnera des idées à la chanteuse pour les paroles de son prochain album. On attend toujours son grand retour à la musique depuis l'annonce de break musical - pour prendre un peu de temps pour elle - en mars 2016.