Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmid) est enceinte de son 2e enfant

Et de deux ! Ellie Kemper est enceinte de son deuxième enfant, relate le site américain E! Online. La jolie rousse de 39 ans, star de la série Unbreakable Kimmy Schmidt, est déjà la maman d'un garçon né en 2016 de son mariage avec Michael Koman.

C'est le représentant de l'actrice qui a confirmé la seconde grossesse de la star de Netflix alors que des rumeurs commençaient à se faire de plus en plus persistantes. Il faut dire que Jessica Paster, la styliste de la jeune femme, avait décrit Ellie Kemper comme une "magnifique maman en devenir" sur une publication Instagram sur laquelle on pouvait voir la belle rousse dans une robe rouge signée de la marque The Kooples à la soirée SAG-AFTRA Foundation Conversations, à Los Angeles. L'actrice n'a pas encore pris la peine de commenter cette nouvelle...