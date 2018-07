Ellie Soutter, championne de snowboard, est morte le jour de ses 18 ans

La jeune fille vivait avec son père et s'entraînait en France, à la station de ski Les Gets (Haute-Savoie), dont elle était l'ambassadrice. "Ce monde cruel m'a pris mon âme soeur et ma 'bestie' hier, a témoigné son père sur Facebook le lendemain de sa mort. J'étais si fier de la magnifique jeune femme qu'elle était devenue. Ellie, tu vas me manquer plus que tu n'aurais jamais imaginé. Repose en paix petite championne !" Sa mère réside quant à elle en Angleterre, assistante vétérinaire, cette ancienne Miss s'adonnait au body building.

Un rêve olympique brisé

Entraînée par la Française et championne olympique Deborah Anthonioz, Ellie Soutter est la seule Britannique à avoir décroché une médaille lors du Festival olympique d'hiver de la jeunesse européenne en Turquie, l'an dernier. Elle était qualifiée pour les Championnats du monde organisés en Nouvelle-Zélande le mois prochain. Elle avait pour objectif de représenter son pays lors des prochains Jeux olympiques d'hiver de Pékin, en 2022.