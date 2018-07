Ellie Soutter, morte à 18 ans : La snowboardeuse s'est suicidée

"Elle était lumineuse la veille. Heureuse, enthousiaste à l'idée de vivre. C'est ça qui a tué son père, assure Jeremy, patron de Carne Global Fund Managers. Je l'avais vue à un mariage en Angleterre récemment, et elle était enjouée comme elle ne l'a jamais été. On ne pouvait pas prévoir cela." Tony, qui dirige la branche française de Midas Kitchens, a vu sa fille pour la dernière fois à 8h du matin, lorsqu'il est entré dans sa chambre avant de partir au travail, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il lui enverra un autre texto dans la journée, sans réponse. Le soir quand il rentre, Ellie n'est pas là. "Il n'a pas pensé qu'il y avait quelque chose de fâcheux à ce qu'elle ne soit pas là pour dîner", raconte ce même proche. C'est lorsqu'il découvre que le sac à main d'Ellie est encore là qu'il commence à s'inquiéter et appelle la police. "Il était 23h15 quand ils l'ont trouvé. Il n'y avait pas de mot, rien. Elle était allée dans un endroit difficilement accessible. Elle avait dû marcher et marcher. La police a galéré pour s'y rendre", raconte Jeremy.

Elle était pleine de vie

Pour ceux qui la connaissaient, rien n'explique ce suicide. "Son père ne lui a jamais mis la pression. C'était son rêve. Elle adorait le sport et Tony l'a soutenu autant qu'il a pu, financièrement et psychologiquement", assure le même témoin. Peter Rhodes, qui tient un hôtel aux Gets, est un ami de Tony Soutter. "Je connais Ellie depuis qu'elle a déménagé ici il y a huit ans. Elle était pleine de vie. Ellie était un chouette enfant. On ne sait juste pas pourquoi c'est arrivé", déplore-t-il.

Aux Gets, Ellie était entraînée par la championne olympique française Deborah Anthonioz. Seule Britannique à avoir décroché une médaille lors du Festival olympique d'hiver de la jeunesse européenne en Turquie, l'an dernier, elle était qualifiée pour les Championnats du monde organisés en Nouvelle-Zélande le mois prochain et avait pour objectif de représenter son pays lors des prochains Jeux olympiques d'hiver de Pékin, en 2022.

"Ellie était très populaire et un membre apprécié de l'équipe. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en ce moment de tristesse", a déclaré le président du comité olympique britannique. De nombreux hommages provenant de ses camarades de glisse ont également été publiés sur les réseaux sociaux. "Tu étais vraiment une fille incroyable ! Une coéquipière si fun qui me faisait rire tous les jours, lançant toutes les blagues et appréciant la vie pleinement !", a notamment témoigné la championne de ski Emily Sarsfield sur Twitter.

Une cérémonie d'hommage se tiendra aux Gets le vendredi 27 juillet, à 18h30, à l'hôtel Crychar.