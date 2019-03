Élodie Bouchez et Pio Marmaï : Leur Rendez-vous cinéphile à New York

Pour les amoureux du cinéma français, il y avait du beau monde à la fin du mois de février et jusqu'au 10 mars 2019 à New York au Film Society Lincoln Center à l'occasion du Rendez-vous with French Cinema ! Pour le plus grand bonheur des organisateurs Dennis Lim et Florence Almozini ainsi que d'Isabelle Giordano, directrice générale d'UniFrance et Serge Toubiana, son président, car l'organisation qui s'occupe du rayonnement des oeuvres françaises dans le monde est le partenaire de cette manifestation. Cette année, le romancier Russell Banks, qui travaille actuellement avec Bertrand Tavernier sur son prochain film, était l'ambassadeur de cette édition.

Ainsi, durant cette quinzaine, on pouvait applaudir l'équipe d'En liberté !, film d'ouverture : le réalisateur Pierre Salvadori et l'acteur principal Pio Marmaï. Rentrée bredouille des César malgré neuf citations, cette comédie tourbillonnante et irrésistible continue de séduire, cette fois outre-Atlantique. Sophie Filières et sa comédienne Agathe Bonitzer ont présenté La Belle et la Belle, tandis qu'une autre Filières, sa soeur Hélène, qui a défendu son long métrage, Volontaire.

Les réalisateurs Emmanuel Mouret, Sarah Marx, Eva Husson, Sébastien Marnier et Mikhaël Hers étaient de la partie avec leurs oeuvres, respectivement Mademoiselle de Joncquières, L'Enkas, Les Filles du soleil, L'Heure de la sortie et Amanda. Élodie Bouchez a répondu aux questions sur le drame bouleversant Pupille tandis que Déborah Lukumuena a parlé de son travail sur Les Invisibles, carton-surprise du box-office, avec le réalisateur Louis-Julien Petit.