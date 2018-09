Elodie Bouchez et Thomas Bangalter (Daft Punk) au Stade avec leurs fils

Les Bleus de Didier Deschamps ont fait le show au Stade de France le dimanche 9 septembre 2018. D'abord en remportant leur match contre les Pays-Bas dans le cadre de la Ligue des nations (2-1) - grâce aux buts de Kylian Mbappé et Olivier Giroud - puis en célébrant à nouveau leur titre de champion du monde remporté le 15 juillet dernier à Moscou.

Pour cette grande soirée sportive et de communion avec le public, les joueurs de l'équipe de France ont pu compter sur la présence du président de la République Emmanuel Macron, de la première dame Brigitte Macron mais aussi de nombreuses personnalités.

Tout comme l'ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani venue soutenir son compagnon Benjamin Pavard, Elodie Bouchez se trouvait dans les tribunes du Stade de France. L'actrice de 45 ans n'était pas seule mais accompagnée de celui qui partage sa vie depuis 1999 et que le public voit le plus souvent casqué : Thomas Bangalter du duo Daft Punk. Très discret, ne se montrant qu'à de rares occasions, le couple a vécu cette grande soirée sportive en famille. Ses deux fils Roxan (10 ans) et Tara-Jay (16 ans) étaient également de la partie.

De retour au cinéma avec deux films, Guy d'Alex Lutz (en salles depuis le 29 août 2018) et Pupille de Jeanne Herry (qui sort le 5 décembre), Elodie Bouchez a toujours assuré mener une vie normale avec ses enfants. "Comme nous-mêmes ne sommes pas trop sollicités, nos garçons en bénéficient. Ils vont d'ailleurs dans une école publique de quartier. On pourrait bien entendu les inscrire dans des établissements où il n'y a que des enfants comme eux, on n'a rien contre d'ailleurs, mais pour l'instant on n'en voit pas la nécessité", avait confié la comédienne lors d'une interview accordée à Gala en juillet 2016.