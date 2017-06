Élodie Fontan et Philippe Lacheau, in love à Roland-Garros devant Alicia Aylies

Jeudi 1er juin, ils étaient encore nombreux à braver la chaleur de la Porte d'Auteuil pour assister à une nouvelle salve de matchs en cette première semaine de compétition à Roland-Garros. Au menu notamment sur le court Philippe-Chatrier, Stan Wawrinka, le champion français Gaël Monfils ou encore Alizée Cornet.

Pour soutenir nos Français, de nombreux VIP ont fait le déplacement. Au Village, puis dans les tribunes, on a notamment croisé les deux inséparables tourtereaux que sont Élodie Fontan et son compagnon Philippe Lacheau. Les deux comédiens d'Alibi.com (sortie en DVD prévue d'ailleurs pour le 20 juin) ont notamment applaudi Gaël Monfils, qui s'est facilement défait du Brésilien Monteiro en trois sets (1-6/4-6/1-6). Non loin d'eux, Jonathan Cohen et Baptiste Lecaplain affichaient leur complicité, tandis que Raphaël Personnaz semblait en bonne compagnie auprès d'une jolie brunette, casquette Lacoste vissée sur la tête.

Au Village ont défilé des visages bien connus de Roland, de Michel Boujenah à Claire Keim en passant par Jalil Lespert et Nelson Monfort, vu avec sa femme Dominique. On a également croisé la Miss France 2017, Alicia Aylies, venue avec Sylvie Tellier. Les deux femmes ont notamment pu applaudir Alizée Cornet, sortante de la Tchèque et n° 20 mondiale Strycova (4-6/1-6). Étaient aussi présents Marie-José Perec et son compagnon Sébastien Foucras, Hafsia Herzi, les deux copines Alix Poisson et Charlie Bruneau, vues à côté d'Alban Lenoir (Brice 3) et sa chérie actrice Anne Serra. On a également croisé Bérengère Krief et son chéri, Albane Cléret ou encore François Pesenti.