Élodie Fontan quitte Clem : elle dévoile les raisons de son départ surprise

Nouveau choc pour les fans de Clem. Une nouvelle actrice vient d'annoncer son départ surprise de la série de TF1. Lundi 20 mai 2019, la première chaîne a diffusé deux épisodes inédits, mais, et le public ne le savait pas, c'est la dernière fois qu'il voyait Élodie Fontan au côté de Lucie Lucas ou Agustin Galiana.

"Les amis, ce soir, c'était mon dernier épisode dans la série Clem. Je sais que ces épisodes ont surpris beaucoup de monde, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour de faux hein ?!! Lucie, Agustin et moi, on s'adore toujours autant, pas d'inquiétude. J'ai passé neuf ans à incarner ce joli personnage d'Alyzée, j'ai adoré jouer dans cette série, tant de fous rires, des saisons très émouvantes, ça a été un bonheur, mais je pense qu'il est temps pour moi de voyager à travers de nouveaux personnages, pour aussi vous préserver et ne pas vous lasser", a écrit la compagne de Philippe Lacheau. Elle a ensuite remercié ses partenaires à l'écran de lui avoir fait vivre une si belle aventure. "Et à bientôt les amis dans de nouveaux projets que j'ai hâte de vous présenter", a conclu l'actrice de 31 ans.

En commentaires, ses abonnés n'ont pas caché leur grosse déception et ont rappelé que la série ne serait plus la même après tous ces départs.