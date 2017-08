Elodie Frégé : Emouvante quand elle chantait Jeanne Moreau, peu avant sa mort

Tant de souvenirs sont ravivés par la mort, survenue le 31 juillet 2017 à l'âge de 89 ans, de Jeanne Moreau, dont les multiples talents ont traversé huit décennies et touché bien des générations. A chacun les siens...

Tout récemment, Elodie Frégé avait ainsi partagé son attachement particulier à une chanson méconnue – et déchirante – qu'avait écrite la grande artiste et qu'elle interprétait dans un film de Guy Gilles sorti en 1975, Le Jardin qui bascule. Conviée à participer à l'album Accordéons-nous, qui met à l'honneur et au goût du jour l'accordéon en rassemblant des vedettes de la scène musicale française autour de deux éminences du "piano à bretelles", Vincent Peirani et Roland Romanelli, la jeune chanteuse à la culture profuse a fait ce choix très étonnant de reprendre Je m'ennuie la nuit sans toi.

L'accordéon a remplacé le violon plaintif dont jouait à l'époque Stéphane Grappelli sur la musique signée Guy Boyer, et la voix si suave d'Elodie Frégé celle, si caractéristique et touchante, de Jeanne Moreau. Purepeople.com vous propose de découvrir en avant-première un aperçu de sa relecture de cette chanson d'amour bouleversante, dont la version originale est également disponible dans notre diaporama.

L'enregistrement a eu lieu au mois d'avril dernier, soit bien avant la disparition de Jeanne Moreau. Nul doute qu'Elodie Frégé, également actrice elle-même à ses heures (Potiche, L'Art de la fugue, La Main du mal), a dû éprouver un chagrin particulier en apprenant la funeste nouvelle, sur les routes de sa tournée européenne avec Nouvelle Vague.

Si Elodie Frégé a pris une option nocturne en proposant Je m'ennuie la nuit sans toi, c'est à l'inverse avec un titre très solaire, quoique teinté de nostalgie, qu'a été présenté en juin l'album Accordéons-nous (Universal/Polydor) : avec un timing estival plein d'à propos, on découvrait la version revisitée de J'veux du soleil, standard d'Au P'tit Bonheur, par Florent Mothe et les deux maîtres de l'accordéon. Un premier extrait accompagné d'un clip à l'esprit bucolique...