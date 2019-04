Élodie Frégé et Gian Marco, fiancés complices pour Julianne Moore

Élodie Frégé et Gian Marco ont officialisé devant les photographes lors du Etam Live Show organisé aux Beaux-Arts, à Paris, en septembre 2018. Depuis, la chanteuse et le bel Italien, tous deux âgés de 37 ans, ne cessent de multiplier les apparitions officielles. La dernière en date remonte au lundi 15 avril 2019.

Le couple a participé à l'avant-première organisée à Paris du film Gloria Bell en salles le 1er mai prochain, en présence de son héroïne, Julianne Moore. Après son passage dans l'émission Quotidien (TMC), la star hollywoodienne de 58 ans s'est confrontée à l'incontournable étape du photocall aux côtés du réalisateur Sebastian Lelio.

Pour cette nouvelle sortie au bras de son amoureux, Élodie Frégé avait opté pour une tenue colorée et satinée. Celle qui a remporté la Star Academy en 2003 portait une longue robe effet chemisier, ceinturée à la taille. Gian Marco – qui gère la marque familiale Ama Pure, spécialisée dans les écharpes en cachemire, et qui apparaît dans l'émission Bons Baisers d'Europe sur France 2 – avait opté pour un look plus décontracté.

En couple depuis moins d'un an, la jolie rousse et le créateur d'écharpes sont passés très rapidement à la vitesse supérieure en se fiançant. En janvier dernier, Élodie Frégé a eu l'audace de demander la main de son charmant compagnon, une demande qui a reçu une réponse favorable. Depuis, les amoureux sont sur un petit nuage.

L'heureux couple n'est pas le seul à avoir participé à l'avant-première de Gloria Bell. Les actrices Elsa Zylberstein et Juliette Binoche étaient également présentes.