Élodie Frégé face à Marylou Berry, bien accompagnée, pour un show mode

Alors que les températures ne font que baisser, la soirée qui s'est tenue au Manko, à Paris, jeudi 14 septembre, était de circonstance pour se préparer au froid ! La marque Damart, qui s'est associée le temps d'une collection capsule à la créatrice Chantal Thomass, présentait son Thermolactyl Show en présence de personnalités.

Il y avait du beau monde pour découvrir la collection capsule Thermolactyl que Chantal Thomass a imaginée pour Damart ! Autour de la créatrice et de Christine Pageot, directrice générale de Damart, on a pu voir Élodie Frégé, Bérangère Krief, Stefi Celma (Dix pour cent), Marilou Berry et son compagnon, Julie Ferrier et Joy Esther qui sera bientôt sur la piste de la 8e saison de Danse avec les stars. Il fallait également compter sur la présence de Laurie Cholewa, Sandrine Quétier, Sylvie Tellier, Tina Kieffer (présente pour son association Toutes à l'école) ou encore Tony Gomez, le maître des lieux !

Pour la deuxième année consécutive, Damart et Chantal Thomass soutiennent l'association humanitaire Toutes à l'école, fondée et présidée par Tina Kieffer, dont l'ambition est d'offrir une scolarisation de haut niveau aux petites filles cambodgiennes les plus démunies. Cette année encore, la vente de cette collection de Noël permettra de financer de nouvelles installations de l'école Happy Chandara. Sur chaque produit vendu, 1 euro sera reversé à l'association.

Après une première capsule glamour qui a mis le Thermolactyl sens dessus dessous, Chantal Thomass signe, pour les fêtes, une collection de prêt-à-porter à son image. Un esprit masculin-féminin revendiqué, de la dentelle de Calais et des broderies raffinées, du noir pour l'élégance... et le Thermolactyl, matière magique anti-frisson, fait son grand numéro et se dévoile sous un nouveau jour. L'icône de la lingerie livre sa vision des incontournables du dressing, en mode séduction. Pour la première fois, l'innovation de Damart se porte même en Perfecto !

Thomas Montet