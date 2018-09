Élodie Frégé fatale en décolleté ultraplongeant, avec Maxime Dereymez

Elle incarne à la perfection le raffinement et la sensualité. Rien d'étonnant à ce qu'Élodie Frégé ait accepté de participer à un bel anniversaire et de chanter pendant l'événement. Grand Luxury Group, qui s'est imposé comme l'un des acteurs majeurs du marché du voyage de luxe depuis une décennie, a fêté comme il se doit son dixième anniversaire le 6 septembre 2018 en organisant une belle soirée dans un prestigieux hôtel parisien, Le Ritz.

Somptueuse et envoûtante dans une longue robe vaporeuse fendue et très décolletée sous laquelle elle ne portait pas de soutien-gorge, Élodie Frégé était époustouflante. La chanteuse de 36 ans a croisé la route de Maxime Dereymez qui s'est volontiers laissé charmer par la divine rousse aux yeux de biche. L'artiste et le danseur professionnel de Danse avec les stars ont partagé une belle complicité qui devrait redonner envie à TF1 de voir Élodie Frégé au casting de DALS.

Approchée par la chaîne privée pour participer à son émission de divertissement, celle qui a remporté la troisième saison de Star Academy a toujours décliné les offres. "J'adore danser et c'est une de mes passions. En revanche, participer à une émission sur TF1, avec un jury, dans une sorte de compétition, j'ai déjà donné", avait déclaré l'ancienne jurée de Nouvelle Star (D8) à Télé Star en août dernier. "J'adorerais perdre 6 kilos et apprendre à danser le lindy hop, mais je ne sais pas si ça colle avec mes ambitions d'artiste", s'était-elle aussi demandé.

Lors de la grande soirée d'anniversaire du Grand Luxury Group, Élodie Frégé a également posé avec l'ancien champion de natation Camille Lacourt, Jean-Claude Jitrois, fondateur et l'actuel directeur de création de la marque de prêt-à-porter de luxe, Jitrois. Le mannequin Noémie Lenoir, Catherine Baba et Rossy de Palma faisaient également partie des invités.