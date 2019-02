Elodie Frégé folle amoureuse : sa belle surprise à son fiancé Gian Marco

Le lendemain de la Saint-Valentin, vendredi 15 février, Gian Marco a, à son tour, publié une photo sur sa page Instagram, sur laquelle il apparaît avec Elodie Frégé. L'image est légendée à Notting Hill, l'un des quartiers les plus connus de Londres. Le bel Italien de 37 ans a sans aucun doute beaucoup apprécié la surprise qui lui avait été réservé. "Quand tu me fais des surprises comme ça, le monde autour de moi deviens un véritable tableau... j'ai jamais été capable de dessiner quelque chose de pareil, ni été capable de l'imaginer ... merci pour fêter avec moi cette vie merveilleuse pleine de danses et couleurs jusqu'à la nuit des temps...", s'est enthousiasmé l'ancien candidat du Bachelor qui gère aujourd'hui la marque familiale Ama Pure, spécialisée dans les écharpes en cachemire. Ce message se conclut par un "Buon compleanno d'amour" (Joyeux anniversaire d'amour), parce qu'Elodie Frégé fête ses 37 ans.