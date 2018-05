Élodie Frégé : Joueuse décolletée pour Azzaro devant la belle Elina Svitolina

Ce jeudi 24 mai 2018, à la nuit tombée, le Palais de Tokyo et son YOYO, temple des nuits chic parisiennes, se sont parés de néons roses et des couleurs d'Azzaro (noir, or et argent) pour le lancement du dernier parfum de la maison, plus de 45 ans après la première flagrance du couturier franco-tunisien décédé en 2003.

Autour de Sandrine Groslier, présidente de Clarins Fragrance group, Nikolai Danielsen qui incarne le nouvel homme Azzaro, et le graphity artist Nasty avec qui la maison collabore, de nombreuses personnalités sont venues découvrir sont venus découvrir ce nouveau parfum masculin intitulé Wanted By Night. En tête de liste, Élodie Frégé, sensuelle dans une robe blanche décolletée, chic et joueuse aux tables de roulettes.

La chanteuse n'était pas la seule beauté du soir, puisqu'on a pu croiser la divine tenniswoman Elina Svitolina. À 23 ans, la jeune sportive ukrainienne est la 4e joueuse mondiale, elle a remporté, dimanche dernier, le tournoi de Rome sur terre battue. Nul doute qu'on entendra parler d'elle dans quelques jours à Roland-Garros. Face aux deux jeunes femmes, quelques hommes tels que Vincent Dedienne, Augustin Trapenard, David Mora (Scènes de Ménages sur M6), Éric Judor et Fred Testot ont pu découvrir cette envoûtante eau de parfum boisée orientale et épicée portée par l'huile essentielle de cannelle – qui provient d'ailleurs d'une filière protégée au Laos garantissant l'amélioration de la production et de la qualité de vie des producteurs. Un cocktail explosif et hot taillé pour la nuit justement...

Lors de cette soirée, les invités et happy few ont pu se faire faire un tatouage, jouer à la roulette sur une table de jeu, souffler du verre, goûter aux fantastiques cocktails flambés de la marque Kraken, tout en dansant aux sons du groupe Electric Panda puis du DJ Adrien Villanova.