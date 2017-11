Élodie Frégé, Pascal Obispo... avec leurs amoureux : Cinéphiles et mélomanes

Pour sa 4e édition le Festival du cinéma et musique de film de La Baule a mis à l'honneur les immenses Catherine Deneuve et Vladimir Cosma, sous les applaudissements des deux coprésidents de la manifestation, le réalisateur Christophe Barratier et Sam Bobino, expert en relations publiques, ainsi que le maire de la Baule, Yves Métaireau. La cérémonie de clôture s'est déroulée le 12 novembre, suivie d'un cocktail savoureux. Le jury a également décerné ses prix, pour le plus grand bonheur des festivaliers mélomanes et cinéphiles.

Si Catherine Deneuve a été honorée, son film, Tout nous sépare, l'a aussi été : le réalisateur Thierry Klifa a été primé ainsi que les acteurs Nicolas Duvauchelle – ce dernier a pu savourer sa victoire avec sa chérie Anouchka Alsif – et Nekfeu ex-aequo pour le prix d'interprétation masculine ; de même que la musique, composée par Gustavo Santaolalla. Côté féminin, c'est Sara Forestier qui a obtenu la récompense pour le long métrage qu'elle a aussi réalisé, M. L'Ibis d'or du court métrage a été attribué à Grain de Poussière, de Léopold Kraus, tandis que celui du meilleur scénario est attribué au film américain The Beach Rats, d'Eliza Hittman.

Ce sont les membres du Jury – Diane Kurys (présidente), Laurent Perez del Mar, Élodie Frégé, Daniela Lumbroso et Elie Semoun – qui ont choisi les heureux vainqueurs. La belle Élodie, ancienne jurée de Nouvelle Star, est une habituée de cette fonction ! Elle a choisi de venir accompagnée de son amoureux, le chanteur Cyril Mokaiesh. De nombreux couples étaient d'ailleurs présents à cet événement : Anne Gravoin et son mari Manuel Valls, Vladimir Cosma et sa femme, Pierre Ménès et sa bien-aimée Mélissa Acosta, Pascal Obispo et Julie, Dominique Desseigne et Alexandra Cardinale ou encore Yannis Lespert et sa compagne Bétina Orsetti.

Qui d'autres a-t-on pu croiser à La Baule pour la dernière soirée du Festival Cinéma et musique de film ? Harry Roselmack, Morgane Polanski, Marthe Villalonga, Pascal Elbé, Arnaud Lemaire, Benoît Rabille, Alix Bénézech, Alexandra Naoum, Bruno Roblès, Elizabeth Tchoungui, le politique Frédéric Lefebvre et Henri Ernst (directeur de la distribution chez UGC).