Elodie Frégé, sensuelle à Roland-Garros, s'affiche avec son nouvel amoureux

Il souffle un grand vent d'amour à Roland-Garros. Pour la onzième journée de la célèbre quinzaine parisienne, la Porte d'Auteuil a accueilli de nouveaux couples, dont l'un était jusqu'alors insoupçonné. Celui formé par deux jeunes artistes, la belle Elodie Frégé et le talent brut et engagé Cyril Mokaiesh. Si la gagnante de la troisième saison de la Star Academy et jurée de Nouvelle Star n'est pas du genre à s'afficher en couple, elle a fait une exception à Roland-Garros. On se souvient notamment qu'elle avait déclaré : "Je ne parle jamais, jamais, de ma vie privée. Même dans Lui, qui est supposé dévoiler bien des choses", à Frédéric Beigbeder pour son magazine Lui en avril 2016. Pas besoin de mots, les images parlent d'elles-mêmes.

Sensuelle dans une robe rayée effet chemisier décolletée, ceinturée à la taille, Elodie Frégé a laissé échapper un peu de dentelle provenant de son soutien-gorge. Mais ce n'est pas ce détail délicatement féminin qui attire l'attention mais plutôt les doux regards adressés à son nouvel amoureux et plus encore, les baisers échangés aux yeux de tous. Preuve que la chanteuse de 35 ans se sent suffisamment en confiance pour s'afficher en public avec son partenaire qui ne connaît pas seulement la chanson mais aussi le tennis. Cyril Mokaiesh, 35 ans, est un ancien as du tennis qui fut à 18 ans champion de France junior. Des souvenirs sportifs enfouis que l'auteur compositeur et interprète se plait à ressortir de temps en temps sur sa page Instagram.