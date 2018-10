Élodie Frégé séparée de Gian Marco : Doux mots à son "amour"

Élodie Frégé et Gian Marco sont sur un petit nuage, alors quand vient le moment de la séparation, la frustration et le manque sont bel et bien présents... et même exprimés.

Le 24 octobre 2018, l'ancien Bachelor, qui a participé à l'émission de dating diffusée en 2016, a publié une photo de lui sur Instagram ainsi légendée : "Pour réussir dans la vie il vous faut trois choses : un tournesol, de l'amour et une bonne bouteille de vin." Élodie Frégé a sans tarder réagi dans les commentaires. La ravissante chanteuse de 36 ans a ainsi écrit : "Tu as tout entre tes mains, Amore... Tu me manques tellement."