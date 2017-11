Élodie Frégé : Son tendre message à Michal pour son anniversaire !

Pour rappel, Élodie et Michal se sont rencontrés durant leur participation à la Star Academy 3, en 2003. Ils s'étaient très vite rapprochés et ne s'étaient plus quittés, au point que la chanteuse, qui a remporté l'aventure, avait partagé ses gains avec le jeune homme, également finaliste. Ils ont ensuite sorti le single Viens jusqu'à moi.

Pas étonnant que Michal ait souhaité qu'Élodie chante à son mariage qui s'est déroulé le 28 juillet dernier, à Paris.