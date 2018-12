Élodie Frégé, Thandie Newton et Fauve Hautot réunies le temps d'une soirée

De nombreuses célébrités se sont donné rendez-vous au Pavillon d'Armenonville à Paris, ce 13 décembre 2018. Comédiens, chanteurs et personnalités de la télévision se sont en effet réunis pour la soirée d'anniversaire des 10 ans du groupe OCS.

Radieuse dans sa robe imprimée Marilyn Feltz complétée d'une paire de bottes rouges Louboutin, Élodie Frégé a pu profiter de l'événement en compagnie de Clovis Cornillac, Fauve Hautot et JoeyStarr. L'actrice britannique Thandie Newton, l'une des stars de la série Westworld, était également de la partie, de même qu'Éric Judor, Frédérique Bel ou encore Sinclair.

Se prêtant volontiers à l'incontournable séance de pose, Estelle Lefébure est apparue rayonnante malgré un total look noir. Le top a ainsi pu croiser les comédiens et chroniqueurs de Quotidien Vincent Dedienne et Alison Wheeler. Retour en images sur la soirée.