Elodie Frégé, Zoé Félix et Frédérique Bel divines et estivales au Lutetia

Le 27 juin 2019, les Galeries Bartoux inauguraient à l'hôtel Lutetia, dans le 6e arrondissement de Paris, une galerie consacrée à l'oeuvre du sculpteur niçois Fred Allard. L'ouverture de cet espace dédié à ces sculptures qui détournent les codes du luxe a attiré de nombreuses personnalités.

Dans les salons du mythique palace, les sublimes Elodie Frégé, Zoé Felix et Frédérique Bel ont fait sensation. La chanteuse portait un bustier noir et un large pantalon avec des sandales estivales. Zoé a opté pour une robe légère rose clair tandis que la comédienne Frédérique Bel a fait sensation en bustier blanc et short dévoilant ses jambes interminables.

Jean-Luc Cousty, directeur général de l'hôtel Lutetia, et Cécile Blanc, directrice de la communication et du marketing de ce 5 étoiles, ainsi que Roger Bartoux, étaient visiblement ravis d'accueillir ces nombreuses personnalités parmi lesquelles la trop rare Mathilda May, Jean-Paul Rouve et François Berléand. Ce vernissage a attiré l'écrivain Frédéric Beigbeder, l'acteur Yaniss Lespert et sa compagne Bétina Orsetti, et les journalistes Patrick Poivre d'Arvor et Nelson Monfort. Ce dernier était accompagné de ses filles, Isaure (née en 1984) et la comédienne Victoria (née en 1988). Fred Allard a également apprécié la présence du comédien Christian Vadim et de Sam Bobino, cofondateur avec Christophe Barratier du Festival de La Baule.

Avant d'investir le Lutetia, les galeries Bartoux, que l'on retrouve à Megève, Monaco mais aussi Londres et New York, avaient déjà mis à l'honneur ses artistes à l'hôtel Napoléon, dans le 8e arrondissement de Paris, ainsi qu'aux Bains, dans le 3e arrondissement.