Elodie Frenck (Les Petits Meurtres d'Agatha Christie) enceinte de son 2e enfant

Valérie Karsenti, Anne Charrier, Marine Delterme, Annelise Hesme, Cécile Bois, Odile Vuillemin et Elodie Frenck ont été réunies par le magazine Paris Match pour une splendide séance photo – prise à l'hôtel La Maison Champs-Elysées à Paris – et un article consacré à ces héroïnes du petit écran âgées de 40 ans et (légèrement) plus.

Entre deux confidences, sur les tournages ou les bons côtés de la quarantaine, Elodie Frenck, alias Marlène Leroy des Petits meurtres d'Agatha Christie, a annoncé une grande nouvelle : elle est enceinte de son deuxième enfant ! "Le cap des trois mois est atteint, la nouvelle peut donc devenir officielle", déclare l'actrice, qui est déjà maman d'un petit Abel, 4 ans et demi.

Une réussite personnelle qui n'était pas une évidence. Décrivant sa vie privée comme "chaotique" il y a quelques années, tout a basculé lorsqu'elle a vu la mort de près.

Le 26 décembre 2004, alors qu'elle est en vacances à Koh Phi Phi (Thaïlande), la belle actrice a échappé au tsunami qui a fait plus de 200 000 morts et disparus. "A mon retour, j'ai décidé de ne plus souffrir", confie-t-elle. Alors, elle a pris sa vie en main, rappelé l'amoureux de ses 17 ans. Homme avec qui elle s'apprête aujourd'hui à donner naissance à son deuxième enfant.

Nous leur adressons toutes nos félicitations.

