Elodie Gossuin à 20 ans : Sa photo dossier assumée !

Elodie Gossuin (37 ans) ne manque pas d'autodérision et l'a prouvé vendredi 6 avril 2018. La femme de Bertrand Lacherie s'est saisie de son compte Instagram afin de partager une photo collector, datant de l'an 2000. A l'époque, la maman de Jules et Rose (nés le 21 décembre 2007) et de Léonard et Joséphine (nés le 9 octobre 2013) était couronnée reine du Muguet de Compiègne.

Un souvenir qu'elle a partagé avec ses abonnés. "Quand on te ressort du dossier #Bébé #ReineduMuguet #2000 #tbf #SourireduSiècle", a-t-elle inscrit en légende d'un instantané sur lequel elle apparaît avec les cheveux relevés, le regard dans le vide et un léger sourire. A l'époque, elle n'avait que 20 ans.