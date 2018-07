Elodie Gossuin amoureuse à New York pour ses 12 ans de mariage avec Bertrand

Elodie Gossuin est très amoureuse de son mari Bertrand Lacherie.

Actuellement en vacances avec son compagnon à New York, notre ex-Miss France et Miss Europe 2001 multiplie les publications sur Instagram pour donner de leurs nouvelles à ses très nombreux abonnés. Toutes montrent la complicité qui lie Elodie et Bertrand, même après 12 ans de mariage ! "Le faire courir encore après moi @BertrandLacherie #JeTeCroque", indiquait-elle par exemple le 2 juillet 2018 en légende de quelques clichés dévoilant les coulisses d'un footing à deux dans Central Park.

Ce 6 juillet, c'est lors d'une balade plus touristique que la maman des jumeaux Jules et Rose (10 ans) et Joséphine et Léonard (4 ans et demi) a une nouvelle fois donné de ses nouvelles. "No place in the world that can compare", a-t-elle écrit en légende d'une nouvelle publication immortalisée depuis le pont de Brooklyn, soit "Il n'y a aucun endroit comparable sur Terre" en VF, et d'ajouter : "New York avec toi #inlove @BertrandLacherie."

Evidemment, ces photos de vacances en amoureux ne sont pas passées inaperçues et la populaire ex-Miss a fait bien des envieux. "La plus belle femme dans un magnifique endroit", "Vous êtes divine Elodie", "C'est beau ces messages, bravo !", pouvait-on lire dès les premières réactions.