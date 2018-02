Élodie Gossuin amusée : Ses jumeaux se déguisent pour une soirée spéciale

Les enfants ont donc eu le droit à une soirée "Pyjamamask" comme l'a indiqué leur maman qui les a filmés. Une captation à laquelle elle a ajouté deux émoticônes, un chat qui pleure de rire et un chat avec des coeurs dans les yeux.

Élodie Gossuin affiche de plus en plus ses enfants sur Instagram. Il y a peu, elle a posté un tendre cliché de Joséphine et elle, pris dans les coulisses de la tournée Danse avec les stars. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la petite fille est son sosie.