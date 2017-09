Élodie Gossuin : Avoir un autre enfant ? "C'est possible"

Pour beaucoup, Élodie Gossuin incarne une super maman. À la tête d'une jolie tribu composée de deux paires de jumeaux – Rose et Jules qui fêteront leur dixième anniversaire en décembre prochain et Joséphine et Léonard (3 ans) –, la jolie Miss France 2001 et Miss Europe 2001 trouve aussi le temps de participer à la matinale de RFM tous les jours de la semaine et de sortir un livre intitulé Miss Maman, publié aux éditions de La Martinière.

Partageant son expérience de la maternité, grandement épaulée au quotidien par son mari Bertrand Lacherie dans cette grande aventure, Élodie Gossuin souhaite déculpabiliser les mamans. La mère parfaite n'existe pas, un constat qui s'est imposé peu à peu à elle au fil du temps avec Rose et Jules. Libérée de cette pression parfois très lourde avec la naissance de Joséphine et Léonard, l'ancienne reine de beauté de 36 ans ne serait pas contre une nouvelle grossesse. "Biologiquement, c'est possible, même si ce n'est pas raisonnable. Mais avec Bertrand, nous ne sommes pas des gens raisonnables. En tout cas, si je n'en ai plus, je sais que j'aurai beaucoup de mal à faire le deuil de la maternité", confie-t-elle ce mercredi 6 septembre à Ici Paris.

Bien que très occupée, Élodie Gossuin n'aurait loupé pour rien au monde la rentrée de ses quatre enfants, un moment incontournable pour l'heureuse maman, qu'elle a tenu à partager avec ses 116 000 abonnés sur Instagram. "Rose et Jules sont très fiers puisque c'est leur dernière année au primaire. Quant à Joséphine et Léonard, ils sont entrés en 2e année de maternelle. Bien évidemment, le 4 septembre, rien n'aurait pu me faire manquer leur rentrée des classes", avoue-t-elle à ce sujet.

Pressentie pour participer à la huitième saison de Danse avec les stars, aux côtés d'Arielle Dombasle, Camille Lacourt ou encore Sinclair, Élodie Gossuin ne confirme pas l'information mais défend que sa possible participation n'aura pas d'impact sur sa vie de famille. "Avec ou sans Danse avec les stars, ma vie de maman est chamboulée en permanence. D'une semaine à l'autre, je n'ai jamais le même planning. Cela a donné aux jumeaux une capacité d'adaptation exceptionnelle et, surtout, la valeur du travail", se félicite-t-elle.

L'intégralité de l'interview d'Élodie Gossuin est à retrouver dans Ici Paris en kiosques le 6 septembre 2017.