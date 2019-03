Élodie Gossuin, bientôt un 5e bébé ? Pourquoi elle n'y "arriverait pas"

Déjà maman de deux paires de jumeaux, Jules et Rose (11 ans) et Joséphine et Léonard (5 ans), Élodie Gossuin pourrait-elle envisager une troisième grossesse ? Interrogée par Purepeople.com, notre ex-Miss France, désormais animatrice sur 6ter, lève le mystère.

En janvier dernier, sur Instagram, Élodie Gossuin s'était prêtée au jeu du "10 Years Challenge". Elle avait publié une photo avec ses enfants, précisant en légende "rendez-vous dans 10 ans avec ma 3e paire ?". Quelques mots qui avaient suffi à faire vivement réagir ses fans. Pour cette maman de quatre enfants, il s'agissait uniquement d'une "petite blague". "C'était du second degré", nous assure-t-elle.

"Je ne crois pas parce que je pense que notre vie est déjà bien remplie avec quatre enfants. Mes deux grands sont arrivés au collège cette année, mes deux petits rentreront à l'école primaire l'année prochaine. On a passé le cap des couches et tout ça...", confie Élodie Gossuin.

L'épouse de Bertrand Lacherie avoue tout de même qu'il lui est "difficile de faire le deuil de la maternité". "J'adorerais dans l'absolu être encore enceinte, donner la vie parce que c'est merveilleux, lance la jolie blonde. Après, j'ai conscience qu'il faut pouvoir être présente pour chacun d'entre eux et j'ai l'impression que je n'y arriverais pas. Mais quand je n'avais que deux enfants, c'est ce que je disais déjà et finalement cette envie irrépressible d'être à nouveau enceinte a pris le dessus."

Et de conclure : "Donc j'ai 38 ans, c'est encore possible ! Mais je ne pense pas. Il y a plus de chances que je me fasse ligaturer les trompes la semaine prochaine que de vous annoncer que je suis enceinte." Une réponse claire, nette et précise de la part de la belle Élodie Gossuin !

Retrouvez Élodie Gossuin tous les jeudis à 21h sur 6ter pour Les Vacances préférées des Français.

