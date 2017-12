Élodie Gossuin (DALS 8) : Sa réponse à l'élimination polémique de Joy Esther !

Samedi 2 décembre 2017, Joy Esther était éliminée de Danse avec les stars 8 (TF1). Un départ injuste selon plusieurs téléspectateurs qui jugeaient Élodie Gossuin moins bonne. Interrogée par Télé Loisirs, la femme de Bertrand Lacherie s'est exprimée sur la polémique.

Après avoir rappelé qu'elle partait de rien, la partenaire de Christian Milette a admis, "sans prétention aucune", être fière de son parcours : "Ce n'est pas que de la danse ! C'est un partage d'expériences, ce sont des rencontres, c'est une histoire de progression et de ce que je transmets. J'ai pleinement conscience que si je suis encore dans l'aventure, c'est parce que le public me soutient et me porte à bout de bras. C'est le plus beau des trophées, la plus belle des victoires !"

Élodie Gossuin a ensuite confié que Joy Esther est "une danseuse incroyable" et une "très belle rencontre". Mais la belle blonde de 36 ans estime qu'elle a autant sa place que l'actrice de Nos chers voisins : "C'est le jeu ! Je ne vais pas m'excuser ni me sentir coupable d'être encore dans l'aventure. Nos parcours sont différents ! Camille [Lacourt, ndlr] est resté très longtemps, voir Vincent [Cerutti] partir aussi tôt a été un déchirement mais c'est le jeu..."

Et aux personnes qui jugent qu'elle n'a pas sa place dans DALS 8 actuellement, les jumeaux Rose et Jules (9 ans), et les jumeaux Joséphine et Léonard (3 ans) répond : "DALS, ce n'est pas un concours de danseurs professionnels, c'est un jeu, c'est une école de danse (...). Si certains pensent que c'est un concours pour les meilleurs et pour des gens qui savent danser, c'est leur vision de l'émission, mais ce n'est pas la mienne. Pour moi, cette émission est une opportunité pour montrer que l'on progresse, que l'on se surpasse. En toute humilité, je continue à avancer, je me donne, j'essaie de concilier avec la radio, avec mes enfants, je me donne à 300%. Évidemment que je n'ai pas le niveau d'autres mais mon niveau progresse."