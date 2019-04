Élodie Gossuin déchue : La triste nouvelle qui va fortement décevoir...

Une tradition est sur le point de se perdre...

Le 18 mai prochain, ce n'est plus Élodie Gossuin qui donnera les points du public français lors de la grande finale de l'Eurovision qui se déroulera à Tel-Aviv. Depuis 2016, notre ex-Miss France et ex-Miss Europe 2001 faisait sensation en donnant de la voix avec beaucoup de second degré lors de ses prises de parole... Sa reprise de J'ai cherché d'Amir et son "Youhouhouhouhou" avaient particulièrement marqué le public français.

Seulement voilà, celle qui officie désormais sur la chaîne 6ter a été remplacée par un visage de France Télévisions, Julia Molkhou, chroniqueuse dans Bons Baisers d'Europe (France 2). C'est le compte français officiel du concours qui a annoncé la nouvelle ce 26 avril : "Elle annoncera les points du jury français lors de la finale de l'Eurovision : bienvenue dans la famille, Julia Molkhou !" Inévitablement, de très nombreux internautes ont regretté ce changement. "Oh non !", "Non, je refuse ! Rendez-nous Élodie !", "Je proteste, je veux Élodie Gossuin !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, cette année, c'est le jeune et talentueux Bilal Hassani qui a été désigné par le public de France Télévisions pour nous représenter lors de la finale. Il chantera son titre Roi (une version réarrangée) extrait de son premier album Kingdom paru le 26 avril 2019.