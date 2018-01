Elodie Gossuin dénudée dans DALS : "Là, c'était compliqué"

Elodie Gossuin a beau être une ex-Miss France (2001) et une ex-Miss Europe (2001), comme beaucoup d'hommes et de femmes, elle n'est pas sûre d'elle. Interviewée par le Courrier Picard, la candidate de Danse avec les stars qui participe actuellement à la tournée de l'émission, a évoqué ce manque de confiance en elle.

Les fans du programme de TF1 ont déjà pu s'en rendre compte, la femme de 37 ans n'est pas du genre à s'exhiber ou à se mettre en avant, bien au contraire. Son plus gros défi dans le programme de danse a d'ailleurs été de terminer une chorégraphie en se déshabillant. Un exploit pour elle qui est est très pudique et ne se sent pas toujours bien dans sa peau. "Je ne suis pas une femme fatale ; je suis une mère de famille, une bonne copine, je suis rigolote, je raconte plein de bêtises. Là, c'était compliqué parce qu'il fallait aller chercher quelque chose qui n'est pas au fond de moi", a-t-elle déclaré à ce sujet.

Elodie Gossuin n'est donc pas très à l'aise avec son apparence. D'ailleurs, elle déclare : "Mon plus gros défaut est de manquer totalement de confiance en moi. Je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais." La jolie blonde maman d'une grande famille, voit tout de même le verre à moitié plein car elle le sait, ses qualités sont hautement appréciées. "Le point positif est que j'estime que rien n'est jamais acquis. Je pense que j'ai été élue miss non pas parce que je correspondais à certains stéréotypes mais parce que j'avais eu la chance de pouvoir me montrer spontanée, de ne jamais avoir triché. Dans Danse avec les stars, j'étais une piètre danseuse à la base mais les gens ont senti que j'avais envie de progresser, de continuer et le public m'a soutenue. Ce sont la personnalité, le relief, les imperfections qui créent la magie, pas la perfection", ajoute-t-elle. Et elle a bien raison !