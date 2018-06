Elodie Gossuin dévoile une photo d'elle enfant : Le sosie de sa fille cadette !

Jeudi 7 juin 2018, Elodie Gossuin (37 ans) a fait une surprise à ses nombreux abonnés sur Instagram.

Notre ex-Miss France et ex-Miss Europe 2001 a en effet dévoilé une archive personnelle sur laquelle on la voit prendre la pose enfant, toute mignonne avec un bas de bikini rose vissé sur la tête, en train de se tenir les bras comme si elle boudait devant un rideau très 70's. La raison de cette attitude si négative ? Le manque de soleil ! "Rideau moderne sympa, look distingué sympa. Bref, j'avais déjà la classe ! Et reBref, j'attendais déjà le soleil... pas sympa ! #Prémicesdemiss #Mercipourcedossier#OuiAuxMissBikiniSurLaTête", a indiqué la maman des jumeaux Jules, Rose âgés de 10 ans, et Léonard et Joséphine âgés de 4 ans.

Nombreux sont les internautes à avoir souhaité réagir à cette publication, notamment pour pointer du doigt la ressemblance frappante entre Elodie et sa fille cadette. "Portrait craché de Joséphine ! Et si on refaisait la mode en portant une culotte sur la tête ?!", "Wow. C'est fou comme on dirait ta jolie poupée, magnifique !", "Joséphine vous ressemble comme deux gouttes d'eau", "Joséphine est ton portrait craché", pouvait-on lire dès les premières réactions.

La dernière fois que la compagne de Bertrand Lacherie publiait une jolie photo sur Instagram, c'était pour dévoiler une photo intime d'elle et ses deux aînés en pleine sieste sur un hamac ce 3 juin 2018. Une photo dégageant tant de bonheur que notre ancienne reine de beauté n'avait même pas eu besoin d'y apporter la moindre légende.