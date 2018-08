Elodie Gossuin en vacances en famille : Sa belle "brochette de réconfort"

Elodie Gossuin est la plus heureuse des femmes. Mariée à Bertrand Lacherie, avec qui elle vient de fêter ses douze ans de mariage, elle est également la maman comblée de quatre enfants, deux paires de jumeaux, Rose et Jules âgés de 10 ans et Joséphine et Léonard âgés de 4 ans.

Pour les grandes vacances, notre reine de beauté a décidé d'emmener toute sa petite famille dans les Landes pour y faire du camping. Et au vu de ses dernières publications sur son compte Instagram, tout le monde y passe des moments inoubliables. A commencer par l'ancienne candidate de Danse avec les stars (saison 8, en 2017) qui s'est toujours montrée très naturelle et a toujours fait de sa famille sa priorité. Elle le prouve une nouvelle fois en dévoilant une photo en noir et blanc où elle apparaît aux côtés de son mari mais aussi de ses aînés sur une planche de paddle. "Brochette effort réconfort", écrit-elle en légende.