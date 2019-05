Elodie Gossuin épuisée, Bruno Guillon à bout... Journée dingue à Fort Boyard

Les tournages de Fort Boyard ont repris après la tempête qui a secouée le fort mercredi dernier. Vendredi 10 mai 2019, une nouvelle équipe a relevé les défis physiques de l'émission de France 2 : Elodie Gossuin, Bruno Guillon, Anne-Gaëlle Riccio, Gérard Vives, Laurent Maistret et Camille Lacourt. Et on peut dire qu'ils ont tous vécu une aventure... intense !

Le tournage a débuté vers 16h et s'est terminé vers 6h du matin comme l'ont confié certains participants, en story Instagram. "Je tiens à vous dire qu'il est 5h10 du matin. Notamment Bruno Guillon et moi, ça fait vingt-quatre heures qu'on a pas dormi", a confié Miss France 2001 à ses abonnés. L'animateur de Fun Radio a quant à lui donné plus de détails sur le déroulé de la journée.

Après avoir dévoilé leur arrivée sur le lieu de tournage dans l'après-midi, Bruno Guillon a dévoilé plusieurs stories à partir de 23h. "On commence le tournage de nuit. Ce qui est rassurant, c'est que normalement ça s'arrête à 4h", a-t-il expliqué ironiquement. Aux alentours d'1h20 du matin, les candidats ont rejoint la salle du conseil. Une fois cette étape terminée, ils se sont offerts une petite collation à 3h. "Il est 5h du matin, je n'ai pas dormi depuis vingt-quatre heures et je suis toujours à Fort Boyard. Au secours, venez me chercher. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne s'arrête plus", a-t-il raconté deux heures plus tard.

J'en ai chié

Malheureusement pour lui et le reste de l'équipe, le tournage ne s'est terminé que vers 6h du matin : "Il est 6h10. Cette journée ne se terminera jamais. On attend le bateau pour rentrer à terre." A 6h30, tous ont enfin quitté le fort et ont regagné le bus qui les a ramenés à leur hôtel. "Il est 7h du matin. Nous sommes dans le bus qui nous ramène à notre hôtel. (...) Madame Gossuin est en plein décès. On va faire une bonne nuit, parce qu'on a un train à 11h", a-t-il expliqué, non sans humour. Enfin, il a révélé être dans son lit à 7h51 : "C'est le Fort Boyard le plus dingue que j'ai jamais enregistré de ma vie."

Laurent Maistret a également tenu à partager cette folle journée sur Instagram. Une fois le tournage en journée terminé, l'ancien candidat de Koh-Lanta a repris sa story vers 6h du matin, à la fin de l'enregistrement : "Fin de tournage, il est 6h du matin. Le fort qui s'éteint, les tigres qui dorment, les yeux qui sont rouges. (...). C'était super en tout cas, on s'est éclaté. Diffusion en août je pense. Fort Boyard, c'est une super expérience, mais tu n'en sors pas indemne. Vous allez voir que dans l'émission, j'en ai chié."

Ce n'est donc pas pour rien que Fort Boyard rime avec "tard".