Élodie Gossuin et Bertrand : Douze ans de mariage, le secret de leur longévité

Elodie Gossuin vit un vrai conte de fées ! Épanouie, notre Miss France 2001 nage en plein bonheur avec son mari, le mannequin Bertrand Lacherie. Après plus de douze ans de mariage, les deux tourtereaux - qui sont devenus les heureux parents des jumeaux Jules et Rose (10 ans) et Joséphine et Léonard (4 ans et demi) - s'aiment comme au premier jour. Lors d'une interview, la belle blonde a révélé pourquoi son couple était toujours aussi uni.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé-Loisirs qu'Elodie Gossuin n'a pas hésité à révélé son petit secret sur sa belle idylle qui dure. "Laisser entrer l'imprévu et la spontanéité dans notre quotidien ! C'est forcément compliqué quand on a des enfants : il y a des contraintes d'horaires et d'organisation, et ils ont besoin d'un rythme de vie", a-t-elle avoué avant d'ajouter : "Malgré tout, chez nous, il n'y a pas deux jours similaires. De ce fait, on est toujours dans une forme d'euphorie."

Si sa vie de famille semble parfaite, Elodie Gossuin l'assure : elle n'est pas une "femme parfaite". "Attention, j'ai plein de défauts ! J'ai un fort caractère. Je suis assez 'nature' et cela peut me jouer des tours. La diplomatie, ce n'est pas mon truc... Pourtant, dans le milieu où je travaille, c'est important", a-t-elle conclu.