Élodie Gossuin et Inés Sastre radieuses à Roland-Garros

Pour cette nouvelle journée du tournoi de Roland-Garros, nombreuses sont les personnalités à s'être rendues dans les gradins afin d'assister aux matchs programmés ce lundi 28 mai 2018. Tandis que Gilles Simon, Benoît Paire et le couple formé par Kristina Mladenovic et Dominic Thiem tentaient de se qualifier pour le second tour, acteurs, animateurs et mannequins ont profité du village et des tribunes.

Radieuse, l'ex-Miss France Élodie Gossuin a fait une arrivée remarquée. L'heureuse maman et animatrice radio a volontiers pris la pose en petite robe rouge et baskets assorties, non loin d'un autre ancien mannequin, Inés Sastre.

Du côté des comédiens, l'acteur américain Gary Dourdan était de la partie pour assister aux Internationaux de France. L'ex-star de la série Les Experts a également pu croiser la Suissesse Noémie Schmidt, notamment vue dans la série Versailles, mais aussi Hafsia Herzi, autre figure de la jeune génération d'actrices francophones. Rod Paradot, César du meilleur espoir masculin en 2016, était quant à lui accompagné de sa chère et tendre Jade, au même titre que Pascal Légitimus, venu avec sa femme Adriana Santini. Revue des arrivées du jour en images.