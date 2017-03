Elodie Gossuin et ses enfants, Alice Taglioni... Mamans au rendez-vous pour Disney

Samedi 25 mars, Disneyland Paris fêtait son 25e anniversaire. Pour cet événement, Disney a mis les petits plats dans les grands et a convié une flopée d'invités à venir souffler les bougies d'un immense gâteau.

Remarquée avec ses deux paires de jumeaux, Rose, Jules (9ans) et Joséphine et Léonard (3 ans), Elodie Gossuin a fait crépiter les flashs avec sa petite famille, s'affichant tout sourire au bras de son mari Bertrand. L'animatrice de la matinale de RFM a été imitée par Richard Orlinski, venu avec sa fille et ses trois garçons. Le sculpteur et DJ a également posé avec sa Statue Mickey spécialement confectionnée pour les 25 ans du parc de Marne-la-Vallée.

Sous un beau soleil, on a également croisé Mareva Galanter sur les genoux de Dingo, tandis qu'Alice Taglioni prenait la pose avec Daisy et Donald. Sylvie Tellier, Marie-Ange Casta, Daphné Bürki, Marc-Olivier Fogiel, Jean-Pierre Pernaut (qui s'est retrouvé entre Tic et Tac), Bruno Sanches et Tom Dingler ou encore Guillaume Canet, dont c'est la première apparition depuis la naissance de la petite Louise, restée à la maison avec sa mère Marion Cotillard, étaient aussi de la partie.