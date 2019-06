Élodie Gossuin et son mari Bertrand complices : Baisers et tendresse en tribunes

Depuis le 26 mai 2019, les stars se succèdent à Roland-Garros. Mardi 4 juin 2019, plusieurs personnalités étaient dans les tribunes et ont pu assister à la qualification du Suisse Roger Federer pour les demi-finales face à son compatriote Stan Wawrinka ainsi qu'à la victoire très facile de Rafael Nadal face au Japonais Kei Nishikori. Parmi elles, Élodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie.

Le couple a profité de ce bel après-midi pour se retrouver en amoureux. Un instant passé à deux, loin de leurs deux paires de jumeaux Jules et Rose (11 ans), ainsi que Joséphine et Léonard (5 ans). Le mannequin Bertrand Lacherie portait une chemise dans les tons gris de lin, tandis que la belle Élodie Gossuin était vêtue d'une chemise blanche à rayures bleues et imprimés colorés. Tous les deux étaient coiffés, comme beaucoup de spectateurs, d'un chapeau blanc. Dans les tribunes, l'ancienne Miss France et son époux se sont montrés très proches et complices. Entre selfies, rires et tendres baisers, le couple semble plus amoureux que jamais.

Élodie Gossuin n'était pas la seule reine de beauté à avoir fait crépiter les flashs des photographes à Roland-Garros ce mardi 4 juin 2019. Vaimalama Chaves, Miss France 2019, a été aperçue en robe rouge à fleurs au côté de Sylvie Tellier, ex-Miss et patronne du comité. Là aussi, le duo s'est montré complice et souriant. Enfin, la belle Tahitienne a également pris la pose avec Maëva Coucke, Miss France 2018, au village Roland-Garros. Une jolie brochette de Miss !