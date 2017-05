Élodie Gossuin favorisée dans "La Ferme célébrités" ? Vincent McDoom balance

En 2004, après le succès de Loft Story 1 et 2 sur M6 et de la Star Academy sur TF1, la Une poursuivait sa route dans la télé-réalité d'enfermement en lançant La Ferme célébrités au printemps. À cette occasion, les Français ont découvert l'exubérant Vincent McDoom, un candidat atypique qui a su s'attirer les faveurs du public face à des stars établies telles qu'Élodie Gossuin ou encore Eve Angeli !

Interrogé par Loana pour Non Stop People, l'animateur, styliste et mannequin de 51 ans a d'ailleurs fait part de ses suspicions quant au favoritisme de la production. "Dans l'émission, j'ai eu l'impression que tout était fait pour qu'Élodie Gossuin gagne. Donc quand Pascal Olmeta a gagné, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi gagnait car c'était de lui que j'étais le plus proche", a-t-il déclaré.

Dans un second temps, l'ex-complice de Magloire a accepté de parler de l'argent touché par les personnalités dans cette émission qui attirait chaque semaine des millions de téléspectateurs. "On était bien payés. Je pense que chaque personnalité recevait 25 000 euros par semaine. Il y a 10 000 euros qui devaient aller aux associations et les 15 000 euros restants étaient pour les personnalités", a-t-il révélé sans langue de bois. De quoi donner envie aux participants d'aller le plus loin possible dans le jeu !

Et Vincent McDoom d'avouer avec satisfaction : "L'émission a duré douze ou quatorze semaines, c'était très long. Et je suis sorti la semaine avant la finale. J'étais en demi-finale. Pour quelqu'un comme moi, que le public ne connaissait pas et qui était une sorte d'OVNI qui a donné un coup de pied au PAF, j'avais tout gagné !"

Pour rappel, lors de la première édition de La Ferme célébrités, le public français a également pu suivre les aventures de Danièle Gilbert, Sébastien Moura, Ilario Calvo, Mouss Diouf, Céline Balitran, Maxime, Titia, Massimo Gargia, Mia Frye et Eva Kowalewska.