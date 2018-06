Elodie Gossuin (Fort Boyard) prête à abandonner : "Cela a été très compliqué"

Ce samedi 30 juin 2018, France 2 propose un nouveau numéro de Fort Boyard auquel participe la divine Elodie Gossuin. Et, lors d'une interview pour nos confrères de Télé Loisirs, elle a admis que ce n'était pas de tout repos.

La maman des jumeaux Jules et Rose (10 ans) et Joséphine et Léonard (4 ans et demi) avait pourtant déjà participé sept fois au jeu d'aventure, comme elle l'a rappelé : "J'aime me lancer des défis, me confronter à mes peurs. C'est grâce à Fort Boyard que j'ai touché mes premières mygales, mes premiers serpents, que j'ai eu affaire au vide..."

Malgré toutes ces épreuves qu'elle a surmontées, Miss France 2001 a bien failli abandonner l'aventure lors de son dernier tournage : "L'épreuve que je redoute le plus est le saut de l'ange ! Je n'ai jamais sauté à l'élastique de toute ma vie et je crois que c'est ce qui me terrorise le plus. J'aime bien les sports extrêmes comme le parapente mais plonger dans le vide... je n'aime pas ! Si justement je devais pouvoir faire une thérapie sur ça, c'est sur le Fort qu'il faut le faire. En ce qui concerne les animaux, cela dépend dans quelles circonstances on est mis en contact avec eux. Cette année, j'étais à la limite de l'abandon, j'ai vraiment dû gérer ma panique, cela a été très compliqué."

Elodie Gossuin a toutefois tenu bon, car elle savait que c'était pour la bonne cause. L'argent récolté par les candidats étaient en effet reversé à l'association de Flora Coquerel - également candidate -, Kelina. "Elle vient en aide aux populations du Bénin, par le biais d'actions sociales, éducatives et sanitaires auprès des femmes et des enfants", comme l'a confié Miss France 2013 à TV Mag.

Elle comptait donc sur Clémence Castel (Koh-Lanta All Stars), Benoît Dubois, Malika Ménard (Miss France 2010), Valérie Maurice et Elodie Gossuin pour se donner à fond.