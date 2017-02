Elodie Gossuin hypnotisée : Elle pense avoir accouché... de 8 bébés !

Elodie Gossuin a vécu une expérience hors du commun grâce à Stars sous hypnose (TF1), émission présentée par Arthur. Dans le numéro du 24 février, Messmer a fait croire à l'animatrice d'Un chef à l'oreille (France 2) qu'elle avait accouché... de 8 bébés.

C'est à la maternité que Miss France et Miss Europe 2001 s'est réveillée, un peu perdue. Très vite, une infirmière l'a informée qu'elle venait de donner de nouveau la vie et lui a montré 8 poupées placées dans des couffins. Ahurie car elle pensait qu'il s'agissait de véritables bébés, Elodie Gossuin a crié haut et fort qu'elle était déjà maman de quatre enfants (Jules et Rose 9 ans, Joséphine et Léonard 3 ans) et que cela était impossible. Le début du cauchemar !

Est ensuite entré en scène l'humoriste Artus. Ce dernier lui a fait croire qu'ils étaient mariés depuis cinq ans et n'a cessé de la féliciter pour la naissance de leurs protégés. Après avoir assuré au candidat de Danse avec les stars 7 qu'elle ne l'avait pas épousé lui, mais Bertrand Lacherie il y a douze ans, la belle blonde que l'on peut écouter dans la matinale radio de RFM s'est questionnée : "Si ça se trouve je prends de la drogue je ne m'en rends pas compte."

Heureusement, après qu'elle a reçu un faux journaliste de TF1 venue l'interviewer et ses faux parents, Elodie Gossuin a été réveillée par Messmer et a ainsi réalisé qu'il ne s'agissait que d'une simple plaisanterie. Une séquence qui a amusé les 3,8 millions de téléspectateurs présents devant leur petit écran, soit 18,8% sur les individus de 4 ans et plus.